Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, за приглашением Захаряка в "Краснодар" стоит хорошо знакомый с ним Мурад Мусаев. Однако Захаряк сменит Матвеева, который документально возглавляет клуб, лишь в качестве помощника.
- В ближайшее время Мусаев начнет обучение на тренерскую лицензию PRO, которая дает право находиться на скамейке запасных во время матчей РПЛ и еврокубков. Несмотря на то, что обучение продлится 1 год, согласно правилам УЕФА, официально главным тренером "Краснодара" Мусаев будет считаться сразу после начала обучения на тренерскую лицензию, а не с момента ее получения, - написал Карпов.
На данный момент "Краснодар" официально возглавляет Сергей Матвеев, однако на самом деле главным тренером является Мурад Мусаев. У специалиста нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать свой пост официально.
После 22-х туров "Краснодар" находится на третьем месте в чемпионате России, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов. В следующем туре "быки" сыграют дома с московским "Динамо" 21 июня.
Захаряк придет в "Краснодар" в качестве помощника, а не главного тренера
Наставник "Сокола" Игорь Захаряк присоединится к "Краснодару" в качестве помощника главного тренера.
Фото: ФК "Сокол-Саратов"
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