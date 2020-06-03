- Были приняты решения о проведении исполкома РФС 9 июня, а также создании комиссии при президенте РФС по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса, - цитирует Мельникова Sport24.
Возобновление российской Премьер-лиги запланировано на 19 июня. Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
После 22-х сыгранных туров лидирующую строчку занимает "Зенит", в активе команды 50 очков. Также в тройку входят "Локомотив" и "Краснодар". Они отстают от клуба из Санкт-Петербурга на 9 баллов.
Заседание исполкома РФС назначено на 9 июня
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что заседание исполкома состоится 9 июня.
Фото: СЭ
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