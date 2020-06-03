Зрителей не пустят на стадион, если их температура тела выше 37 градусов

После возобновления сезона РПЛ у всех болельщиков, посещающих стадионы, будут изменять температуру.

Фото: Интерфакс

Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале, ссылаясь на проект медицинского регламента.



Рассадка зрителей - не менее 1,5 - 2 метров. Перед входом на стадион зрителям измерят температуру тела бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (37 градусов и более) на стадион не допускаются.



Также обязательно ношение масок и перчаток, а также наличие антисептиков.