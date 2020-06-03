По данным AreaNapoli, главный тренер англичан Микель Артета связался со своим бывшим одноклубником Андреем Аршавиным и обсудил возможный трансфер иранского форварда.
Ранее мы неоднократно сообщали об интересе к Азмуну со стороны "Наполи". Более того, в СМИ появлялась информация, что итальянцы предложат нападающему "Зенита" пятилетний контракт.
25-летний иранец выступает за клуб из Петербурга с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету футболиста 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.
Источник: Артета созванивался с Аршавиным, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал"
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!