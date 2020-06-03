Напомним, 22-летнему хавбеку сборной России была сделана артроскопия на левом плечевом суставе.
Ранее сообщалось, что игрок пропустит остаток сезона. Однако по данным Metaratings Ахметов рискует не сыграть в этом календарном году, так восстановление займет больше запланированного времени.
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
В текущем сезоне Ильзат Ахметов провел 21 матч за ЦСКА, в котором забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Его контракт с армейским клубом рассчитан до 2022 года.
Ильзат Ахметов может не сыграть до 2021 года
Есть вероятность, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов больше не сыграет в этом году.
Фото: СЭ
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