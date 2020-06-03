Об этом сообщает Metaratings. В прошлом году сообщалось об интересе к форварду со стороны "Зенита", однако он рассматривался как замена Артему Дзюбе на случай его ухода. Как известно, нападающий остался в клубе.
20-летний Адольфо Гайч в 13-ти матчах текущего сезона забил 5 голов и отметился 1 голевой передачей. Контракт аргентинца с "Сан-Лоренсо" истекает в 2021 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.
Аргентинский форвард Гайч вызвал интерес со стороны ЦСКА
Нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем интересуется московский ЦСКА.
Фото: Mundo Albiceleste
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