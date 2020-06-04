Футболисты "Спартака" Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон приступили к тренировкам.
Легионеры московской команды отбыли двухнедельный срок обязательной самоизоляции после возвращения в Россию и теперь имеют право тренироваться в общей группе с остальными футболистами.
На прошлой неделе игроки, тренеры и персонал красно-белых вновь прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты оказались отрицательными.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 28 очков. Чемпионат России возобновится 19 июня.
ФК "Спартак"
Жиго, Крал, Тиль и Ларссон отбыли двухнедельный карантин и вернулись в общую группу
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