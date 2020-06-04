Отмечается, что у "Сан-Лоренсо" хороший контакт с руководством итальянского клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Известно, что в контракте Гайча прописана сумма отступных в размере 15 млн долларов.
В текущем сезоне игрок забил 5 голов в 13 матчах.
"Спорт-Экспресс"
Гайч, которым интересуется ЦСКА, может перейти в "Интер"
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч, скорее всего, перейдет в "Интер".
Фото: Mundo Albiceleste
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