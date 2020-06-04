- Ежегодно в Сочи проходит футбольный турнир, в котором участвует и сборная журналистов. В этой команде играли многие представители СМИ, в том числе и Василий Кикнадзе. Так что я ним знаком давно, больше 30 лет.
Если будет предложение от любого из клубов, тем более от такого великого, как "Локомотив", то я готов его рассмотреть, - приводит слова Белоуса РБ-Спорт.
Юрий Белоус работал в московском клубе с 2010 по 2011 вместе с президентом Ольгой Смородской. Сейчас функционер возглавляет компанию "Футбол Маркет".
Напомним, что на должности спортивного директора в данный момент в "Локомотиве" никого нет. Эти обязанности в течение полутора лет выполняет генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе. Ранее эта должность принадлежала немцу Эрику Штоффельсхаусу.
Бывший вице-президент "Локо" Белоус может вернуться в клуб и занять высокий пост
Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус может занять руководящую должность в стане "красно-зеленых".
Фото: РБ-Спорт
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