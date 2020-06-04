Об этом сообщает Metaratings. "Железнодорожники" запросили разрешение у миланского клуба, спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио дал согласие. Текущий сезон РПЛ планируется завершить 22 июля.
Напомним, ранее "Локомотив" уведомил итальянцев, что после аренды Жоау Мариу вернется в "Интер". Сумма выкупа португальца не вписывается в новую стратегию распределения бюджета клуба.
В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.
Жоау Мариу останется в "Локомотиве" до конца текущего сезона
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, выступающий за "Локомотив" на правах аренды, останется в московской команде до окончания текущего сезона.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!