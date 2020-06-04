Оскар Хильемарк, Себастиан Шиманьский, Клинтон Н`Жие и Максимилиан Филипп отбыли 14-дневный обязательный карантин после возвращения в Россию.
Вчера, 3 мая все игроки "Динамо" и тренеры сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Ни одного зараженного в команде не оказалось.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
Легионеры "Динамо" приступили к тренировкам
Легионеры московского "Динамо" приступили к тренировкам в общей группе.
Фото: © ФК "Динамо"
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