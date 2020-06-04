"Мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо". Селюк - о расизме в России

Агент Дмитрий Селюк рассказал, как сталкивался с ситуациями, когда руководители клубов не принимали в команду темнокожих игроков.

Фото: СЭ