- Открытого расизма в российском футболе не так много. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо", - цитирует агента Чемпионат.
Также Селюк добавил, что зачастую вместо его клиентов в клуб берут возрастных игроков с российским паспортом. Агент отметил, что зарплата у таких футболистов в несколько раз выше, чем у темнокожих.
Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру.
Игрок "Бетиса" покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии
Роберто Карлос поучаствовал во флешмобе против расизма
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня. Первенства ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно.
"Мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо". Селюк - о расизме в России
Агент Дмитрий Селюк рассказал, как сталкивался с ситуациями, когда руководители клубов не принимали в команду темнокожих игроков.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!