- Я как-то играл при пустых трибунах с "Зенитом". Конечно, ощущение нефутбольное какое-то, непонятное. Потому что нет той атмосферы, нет той жажды.
Есть жажда борьбы и не уступить сопернику, но, когда есть противостояние фанатов или поддержка болельщиков. Футбол и создан для болельщиков, для людей, - сказал Глушаков в видео клубного YouTube-канала.
Напомним, Роспотребнадзор согласовал с РФС возможность проведения матчей со зрителями на трибунах. Стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.
Денис Глушаков выступает за грозненский "Ахмат" с лета 2019-го, подписав контракт на один сезон. Полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола. Следующий матч грозненский клуб проведет на выезде с "Крыльями Советов" 19 числа.
Глушаков: при пустых трибунах ощущение нефутбольное, нет той жажды
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поделился мнением об игре в футбол без болельщиков на трибунах.
Фото: ФК "Ахмат"
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