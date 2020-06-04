- Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня "Локомотив" без Семина не представляет никакого интереса, - приводит слова Погребняка СЭ.
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Соглашение истекло 31 мая. Вместо него главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич. Его контракт вступил в силу 1 июня.
Сейчас ходят слухи о том, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" или киевское "Динамо".
Погребняк - о Семине: оставить команду без тренера, который ее возродил, могут только вредители
Нападающий "Урала" Павел Погребняк выразил отношение к решению руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: ТАСС
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