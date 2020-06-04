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Погребняк - о Семине: оставить команду без тренера, который ее возродил, могут только вредители

Нападающий "Урала" Павел Погребняк выразил отношение к решению руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: ТАСС
- Оставить команду без тренера, который сначала создал ее, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня "Локомотив" без Семина не представляет никакого интереса, - приводит слова Погребняка СЭ.

"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Соглашение истекло 31 мая. Вместо него главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич. Его контракт вступил в силу 1 июня.

Сейчас ходят слухи о том, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" или киевское "Динамо".


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Теги: Погребняк Семин Локомотив Урал
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