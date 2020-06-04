Об этом сообщает Татар-информ. Стороны в ближайшее время подпишут контракт после прохождения медосмотра. Отмечается, что нападающий не примет участия в оставшихся играх сезона.
Уроженец Владикавказа Давид Караев перешел в "КАМАЗ" в августе 2018. В завершившемся досрочно сезоне нападающий за 16 матчей забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром зоны ПФЛ "Урал-Приволжье".
Нападающий "КАМАЗа" Караев перейдет в "Урал"
25-летний форвард "КАМАЗа" Давид Караев присоединится к "Уралу".
Фото: ФК "КАМАЗ"
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