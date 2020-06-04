- Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост - самое важное. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться - найти ушедшему замену, - цитирует Семака Чемпионат.
Ранее мы неоднократно сообщали об интересе к Сердару Азмуну со стороны "Наполи", "Милана" и лондонского "Арсенала". Более того, в СМИ появлялась информация, что первые предложат нападающему "Зенита" пятилетний контракт.
25-летний иранец выступает за клуб из Петербурга с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету футболиста 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.
Семак сказал, что не против перехода Азмуна в европейский чемпионат
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал последние новости по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна в итальянские клубы.
Фото: инстаграм Семака
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