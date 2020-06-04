- "Локомотив" останется конкурентом "Зенита" - это однозначно. Что касается Семина, то он легенда тренерского цеха российского футбола - он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой, - приводит слова Семака Чемпионат.
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. Соглашение истекло 31 мая. Вместо него главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич. Его контракт вступил в силу 1 июня.
Сейчас ходят слухи о том, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" или киевское "Динамо".
"Семин прекрасно справлялся со своей работой". Семак - о смене тренера в "Локо"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил мнение по поводу ухода Юрия Семина с поста наставника "Локомотива".
Фото: Sportbox
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