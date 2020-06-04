"Перемял всю команду". Сборная России поздравила массажиста с днем рождения

Пресс-служба национальной команды в твиттере поздравила Семакина с днем рождения.
"Сергей Семакин перемял всю сборную. Но наши парни ему за это только благодарны. А сегодня массажисту — 45. Поздравляем!", - говорится в сообщении сборной России.
Сергей Семакин перемял всю сборную. Но #НашиПарни ему за это только благодарны. А сегодня массажисту – 45. Поздравляем ?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/SXO0FnybWm— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2020
Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены июньские матчи сборной России. Евро-2020 перенесен на 2021 год.