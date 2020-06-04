Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за коронавирусной инфекцией и запретом на проведение массовых мероприятий.
Ранее большинство клубов РПЛ сумело договориться со своими игроками о сокращении зарплат на период паузы в РПЛ.
"Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства", - цитирует Дюкова ТАСС.
15 мая на исполкоме РФС было принято о возобновлении чемпионата с 21 июня. Завершится РПЛ 22 июля. Известно, что зрители могут быть допущены на матчи, но стадион должен быть заполнен не более чем на 10 процентов. Также вход на арену будет производиться только с наличием маски и перчаток.
Александр Дюков рассказал, на сколько сократились доходы клубов из-за коронавируса
Президент РФС Александр Дюков рассказал, на сколько сократились доходы клубов из-за пандемии коронавируса.
Фото: ТАСС
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