"Вернется ли в "Зенит"? Вопрос непростой. В России его с удовольствием заберет любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу.
Он скоро станет свободным агентом, здесь уже все всем доказал – езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется", - цитирует Погребняка "Спорт-экспресс".
Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Зениту". Летом форвард станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне Кокорин провел 4 матча и забил 3 гола. "Сочи" занимает 12-е место в таблице.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
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Павел Погребняк: думаю, на Кокорина имеется спрос в Европе
Форвард "Урала" Павел Погребняк считает, что нападающему "Сочи" Александру Кокорину нужно попробовать свои силы в Европе.
Фото: Советский Спорт
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