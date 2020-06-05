Как сообщает Mozzartsport, в услугах форварда заинтересован новый наставник московской команды Марко Николич. Трансфер может состояться в летнее межсезонье.
Йоветич в минувшем сезоне Лиги 1 провел 9 матчей и забил два гола.
Футболист ранее выступал за "Манчестер Сити", "Интер", "Фиорентину" и "Севилью".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 41 очко.
"Локомотив" летом может подписать нападающего "Монако"
Нападающий "Монако" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: © Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!