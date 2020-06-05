- Рассматривались вопросы дозаявок до возобновления чемпионата. Даты трансферного окна с 26 июля по 16 сентября являются предварительными, - цитирует Газизова Чемпионат.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.
По статистике на 5 июня, в России выявлено почти 450 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровело более 212 тысяч, умерло - 5 528 человек.
Здесь можно ознакомиться с расписанием оставшихся матчей чемпионата России.
Названы сроки летнего трансферного окна в России
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после проведенного совещания РПЛ рассказал, какие рассматриваются сроки летнего трансферного окна.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!