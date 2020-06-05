Как сообщает Чемпионат, "железнодорожники" находятся в поиске вратаря, который в перспективе сможет заменить в воротах Маринато Гильерме.
Одна из двух приоритетных целей - Денис Адамов. Отмечается, что он обладает высоким потенциалом и в дальнейшем сможет вырасти в стабильного игрока основы.
34-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В ноябре 2015 года футболист получил российское гражданство. В марте 2016 года дебютировал за сборную России. Бразилец является стабильным игроком основы "Локо".
Голкипер "Краснодара" может быть куплен "Локомотивом" на замену Гильерме
"Локомотив" взял на заметку голкипера "Краснодара" и молодёжной сборной России Дениса Адамова.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!