- Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за эту команду ("Сочи"). Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда - ценнейшие качества.
Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример - Дзюба, получив опыт в "Томи", "Ростове", "Арсенале", Артем потом стал лидером "Зенита" и сборной, - цитирует Погребняка СЭ.
Напомним, Александр Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Зениту". После завершения чемпионата форвард станет свободным агентом. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча и забил 3 гола. "Сочи" занимает 12-е место в таблице.
Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны ряда европейских клубов. Также игрок был интересен "Локомотиву", однако позже стало известно, что "железнодорожники" не рассматривают возможность трансфера.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
Погребняк: все случившееся с Кокориным сделало его крепче, жестче и злее
Нападающий "Урала" Павел Погребняк оценил игру Кокорина после того, как Александр вышел из тюрьмы.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!