Как сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграме, конкретики об условиях передачи сублицензии (за деньги или бесплатно, понесут ли клубы от этого шага финансовые потери) не прозвучало.
Сообщается, что эту позицию поддержал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, однако к финальному мнению члены собрания так и не пришли. Были и мнения о том, что Лига и клубы строят бизнес-процесс и зарабатывают на ТВ, а плата за показ не является неподъёмной. То есть таким шагом можно обнулить весь бизнес-процесс.
Матчи РПЛ возобновятся через две недели.
Оставшиеся матчи РПЛ текущего сезона могут показать по ТВ бесплатно
На собрании РПЛ прозвучал вопрос о бесплатном показе по телевидению оставшихся матчей чемпионата текущего сезона.
Фото: Чемпионат
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