Был принят регламент возобновления тренировок, тестирования членов клубов на COVID-19, допуск людей на стадионы.
Заявлено, что болельщики команды-гостя не будут допущены на арену. Наличие зрителей на стадионах в целом зависит от решения глав субъектов.
Журналисты будут допущены до посещения матчей в средствах защиты (маски и перчатки), однако пресс-конференции пройдут в формате видеосвязи. Техническая составляющая - ответственность клубов.
Регламент будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.
Летнее трансферное окно в России откроется 26 июля, закроется 19 сентября.
Телеканал Матч ТВ вынес на обсуждение способы бесплатного показа оставшихся игр, а также концепции дополнительного контента для телезрителей.
РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов
5 июня в формате видеосвязи было проведено общее собрание клубов РПЛ.
Фото: РПЛ
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