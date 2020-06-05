РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов

5 июня в формате видеосвязи было проведено общее собрание клубов РПЛ.

Фото: РПЛ

Был принят регламент возобновления тренировок, тестирования членов клубов на COVID-19, допуск людей на стадионы.



Заявлено, что болельщики команды-гостя не будут допущены на арену. Наличие зрителей на стадионах в целом зависит от решения глав субъектов.



Журналисты будут допущены до посещения матчей в средствах защиты (маски и перчатки), однако пресс-конференции пройдут в формате видеосвязи. Техническая составляющая - ответственность клубов.



Регламент будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.



Летнее трансферное окно в России откроется 26 июля, закроется 19 сентября.



Телеканал Матч ТВ вынес на обсуждение способы бесплатного показа оставшихся игр, а также концепции дополнительного контента для телезрителей.