Как сообщает Metaratings, "Краснодар" хочет в ближайшее время привлечь Адамова к работе с главной командой. Сейчас Денис является основным стражем ворот "Краснодара-2".
По информации источника, в контракте голкипера прописана сумма отступных в размере 20 млн евро. Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет приобрести Адамова на дальнейшую замену Гильерме.
"Краснодар" не планирует расставаться с голкипером Адамовым, которым интересуется "Локо"
Вратарь "Краснодара" и молодежной сборной России Денис Адамов вряд ли покинет клуб, несмотря на интерес команд РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
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