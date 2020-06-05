Контракт Семина с "Локомотивом" истекал 31 мая. Вместо него команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
"Я поддерживаю это решение. Оно запоздалое. "Локомотив" не прибавлял при игре под руководством Семина. Не Семин создал эту команду. До него выигрывали и кубки, и занимали третьи места. При нем команда уже окрепла и точечно усилилась", - сказал Широков в эфире телеканала "Матч РВ".
Семин возглавлял московский клуб с 2016 по 2010 год. При нем команда выиграла чемпионат, два Кубка и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 22 матчах.
Широков поддержал решение руководства "Локомотива" расстаться с Семиным
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался относительно ухода Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!