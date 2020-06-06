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"Урал" будет проводить матч с "Рубином" при болельщиках

"Урал" будет проводить матч с "Рубином" при болельщиках.
Фото: ТАСС
Об этом сообщил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Встреча между "Уралом" и "Рубином" в рамках 23-го тура РПЛ пройдет 20 июня.

"Мы согласуем присутствие в рамках 10% — это те любители футбола, у которых есть годовые абонементы. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов", - цитирует Рапопорта ТАСС.

Чемпионат России приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.

"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.


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Теги: Урал
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