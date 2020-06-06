"Скучаю по ЦСКА. Наслаждался временем. Каждый год мы боролись за титулы без лишнего давления. Клуб знал, как работать с игроками", - сказал Натхо в интервью клубной пресс-службе.
Также футболист назвал лучшие моменты в ЦСКА.
"Когда мы завоевали чемпионство в Казани. Тот сезон нам по-настоящему удался", - заявил полузащитник.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В его активе 101 матч и 24 гола в составе красно-синих.
На данный момент 32-летний хавбек выступает за сербский "Партизан". В нынешнем сезоне он провел 20 матчей и забил 7 голов.
Натхо: наслаждался временем в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, что скучает по московской команде.
Фото: ПФК ЦСКА
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