Об этом сообщает "Чемпионат". Игры будут показаны на каналах холдинга "Матч ТВ". Ранее холдинг транслировал бесплатно только несколько матчей тура, остальные были на платных каналах.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
При этом Роспотребнадзор разрешил допустить зрителей на трибуны. Стадионы должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арен.
Все матчи чемпионата России после возобновления турнира будут показаны бесплатно
После возобновления РПЛ все матчи будут показаны бесплатно.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!