Как сообщает "Чемпионат", 35-летним футболистом, который вчера расторг контракт с "Коринтиансом", интересуются три клуба: "Крузейро" и две команды за пределами Бразилии.
Отмечается, что на данный момент представители игрока ждут предложения от армейского клуба.
Напомним, Вагнер Лав уже выступал за ЦСКА. В его активе 86 голов в 173 матчах.
Видимо, Вагнер возвращается в ЦСКА. Он по-прежнему хорош или уже не помощник?
Дейвидас Шемберас: Вагнер Лав в ЦСКА - это будет хорошее укрепление
ЦСКА столкнулся с конкуренцией в попытке вернуть Вагнера Лава
У ЦСКА могут возникнуть сложности при попытке подписать нападающего Вагнера Лава.
Фото: ПФК ЦСКА
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