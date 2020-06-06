Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
Также "Динамо" сообщило, что защитник Заурбек Плиев, который болел коронавирусом, вернулся к тренировкам в общей группе.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 22 турах.
"Динамо" установило дополнительные средства защиты на тренировочной базе
"Динамо" установило на базе в Новогорске дезинфекционные туннели.
Фото: Матч ТВ
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