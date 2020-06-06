- Я точно знаю от окружения Вагнера Лава и коллег из ESPN, что он хочет завершить карьеру в России.
Естественно, ЦСКА — его приоритет, и Вагнер постарается сделать всё, чтобы оказаться в Москве, - цитирует журналиста Metaratings.
Позавчера стало известно, что Вагнер расторг контракт с клубом "Коринтианс". Сообщалось, что 35-летний страйкер может вернуться в ЦСКА.
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов.
В текущем сезоне ЦСКА идёт пятым после 22-х туров чемпионата России.
Источник: Вагнер хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет
Работающий в Ла Лиге бразильский журналист Фабио Рамос рассказал о планах экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.
Фото: РПЛ
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