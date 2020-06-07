- Таких сильных легионеров у нас было по пальцам пересчитать. Если бы Шкурин забивал много, то вопрос бы не стоял о том, чтобы платить хорошие деньги, чтобы Вагнер приехал. Если бы Чалов регулярно забивал, то Вагнер бы не понадобился, - приводит слова специалиста Матч ТВ.
Позавчера стало известно, что Вагнер расторг контракт с клубом "Коринтианс". Сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в ЦСКА.
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов.
В текущем сезоне ЦСКА располагается на 5-м месте в таблице после 22-х туров.
Тихонов: если бы Чалов или Шкурин регулярно забивали, то Вагнер бы не понадобился
Футбольный эксперт и экс-футболист Андрей Тихонов поделился мнением о возможном переходе бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: Gettyimages.ru
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