Свернуть все/Развернуть все

"Хотелось бы, чтобы кто-то это компенсировал." Газизов - о бесплатных трансляциях матчей

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил мнение о бесплатном показе по ТВ оставшихся матчей РПЛ текущего сезона.
Фото: РИА Новости
- С учётом нынешней обстановки, я за. Но хотелось бы, чтобы кто-то это компенсировал. Мы и так много теряем финансово. Это не такие огромные деньги для общедоступных каналов, чтобы они не могли это компенсировать, - цитирует Газизова Чемпионат.

Игры будут показаны на каналах холдинга "Матч ТВ". Ранее холдинг транслировал бесплатно только несколько матчей тура, остальные были на платных каналах.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.

При этом Роспотребнадзор разрешил допустить зрителей на трибуны. Стадионы должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арен.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Вольфсбург" обыграл "Вердер"
"В понедельник Вагнер объявит о переходе в ЦСКА". Арустамян рассказал, на какой срок армейцы подпишут бразильца 1
Стали известны стартовые составы на матч "Локомотив" - "Динамо"
"Моя любимица!" Гончаренко показал свою дочь
Пономарев: пока с Вагнером нужно заключить контракт на оставшиеся восемь игр, а потом смотреть, стоит ли продлевать
Пономарев: Чалов не умеет принимать мяч, который идет сверху. Только Вагнер его может принять 1
Сегодня "Динамо" и "Локо" сыграют матч. По просьбе "железнодорожников" трансляции не будет
"Хотелось бы, чтобы кто-то это компенсировал." Газизов - о бесплатных трансляциях матчей 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Ари провел тренировку по стрельбе (видео)
Тихонов: если бы Чалов или Шкурин регулярно забивали, то Вагнер бы не понадобился 3
Евсеев: к кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к "Уфе" - люди в белом 1
Сорокин рассказал, кого из нападающих РПЛ тяжело опекать
Пьянич отказал "Челси" ради перехода в "Барселону"
Сорокин: вряд ли я очутился на лавке из-за того, что подписал контракт с "Краснодаром"
"Рома" близка к соглашению с "МЮ" по трансферу Смоллинга
"Роналду показал, что находится в идеальной форме. Это меня не удивило". Бонуччи - о тренировках после карантина
Егор Сорокин рассказал, что зимой мог перейти в "Зенит" 1
Украинец Зинченко хотел получить российский паспорт 3
"Ливерпуль" не собирается отказываться от празднования чемпионства в случае победы в АПЛ
Форвард "Уотфорда" - о брексите: это из-за расизма. Они не хотят, чтобы люди приезжали в нашу страну 4
У Неймара украли паспортные данные
Журналист Квятковский намекнул на скорое возвращение Вагнера в ЦСКА 5
Балотелли отказался разрывать контракт с "Брешией", игрока уведомили об увольнении
Селюк: если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время 8
"Несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии". Агент рассказал об интересе к Данченко 1
Виллаш-Боаш сообщил, что намерен покинуть "Марсель" через год
Рахимич: Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36
Рахимов: по-моему, последние два года Вагнер уже не бежал 6
Парфёнов: расширение РПЛ? Не вижу в этом ничего страшного 1
Все новости