- С учётом нынешней обстановки, я за. Но хотелось бы, чтобы кто-то это компенсировал. Мы и так много теряем финансово. Это не такие огромные деньги для общедоступных каналов, чтобы они не могли это компенсировать, - цитирует Газизова Чемпионат.
Игры будут показаны на каналах холдинга "Матч ТВ". Ранее холдинг транслировал бесплатно только несколько матчей тура, остальные были на платных каналах.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
При этом Роспотребнадзор разрешил допустить зрителей на трибуны. Стадионы должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арен.
"Хотелось бы, чтобы кто-то это компенсировал." Газизов - о бесплатных трансляциях матчей
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил мнение о бесплатном показе по ТВ оставшихся матчей РПЛ текущего сезона.
Фото: РИА Новости
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