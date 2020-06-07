Напомним, что чемпионат Белоруссии стал единственной футбольной лигой в Европе, решившей не уходить на паузу в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
- В каждой стране свой подход к вопросу эпидемии. В Белоруссии руководство страны посчитало, что в футбол играть можно — и вперед, ребята! Правда, там на трибунах столько народа, что никакой вирус не страшен. У нас в парках на шашлыках больше собирается, - приводит слова Парфёнова "СЭ".
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку в таблице. Напомним, что чемпионат России будет возобновлён 19 июня.
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Парфёнов: чемпионат Белоруссии? Там на трибунах столько народа, что вирус не страшен. На шашлыках больше собирается
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал решение властей Белоруссии не приостанавливать футбольный сезон в условиях пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Урал"
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