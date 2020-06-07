Ранее сообщалось, что Вагнер станет игроком ЦСКА.
"В понедельник Вагнер объявит о переходе в ЦСКА". Арустамян рассказал, на какой срок армейцы подпишут бразильца
- Только в понедельник я узнаю, где буду играть, - заявил футболист в интервью RT.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку в чемпионате России. 20 июня команда возобновит сезон игрой против "Зенита".
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Вагнер Лав сказал, когда будет известно, где он продолжит карьеру
Бразильский форвард ответил на вопрос, когда решится его судьба.
Фото: ПФК ЦСКА
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