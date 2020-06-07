Свернуть все/Развернуть все

Широков: Вагнер самый крутой легионер в истории ЦСКА. Он и сейчас принесет пользу

Футбольный эксперт и экс-футболист Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
- Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Вагнер и сейчас принесёт пользу. Это огромный плюс для Чалова - тренироваться и играть с Вагнером, - сказал Широков в эфире Матч ТВ.

5 мая Вагнер Лав расторг соглашение с "Коринтиансом". Появилась информация, что бразилец может вернуться в ЦСКА, где он провел самый яркий отрезок в своей карьере.

За красно-синих Вагнер выступал в общей сложности 8 лет: с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013. Он оформил 120 мячей за все время карьеры в ЦСКА.

В текущем сезоне "армейцы" располагаются на 5-м месте в таблице после 22-х туров. Следующий матч им предстоит сыграть с "Зенитом" 20 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Футбол вернулся". Крыховяк - после матча с "Динамо"
В РФС рассказали о месте проведения полуфинального матча Кубка между "Зенитом" и "Спартаком"
Широков: Вагнер самый крутой легионер в истории ЦСКА. Он и сейчас принесет пользу
Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо: я сталкивался в России с расизмом. Но проблема есть во всем мире
"Счастлив вернуться на поле!" Баринов - после товарищеской игры с "Динамо"
Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо рассчитывает вернуться в Казань
Болельщики смогут посещать стадионы в Москве в оставшихся матчах РПЛ
"Приходилось взламывать редуты". Новиков подвел итоги матча с "Локомотивом"
Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо положительно высказался о Путине 8
Бакаев - о коронавирусе: было такое разочарование, как будто в яму попал 1
Бакаев: оказывается, я даже не подозревал, насколько сильно скучал по всему этому
Голкипер "Носты" Савин перешел в "Локомотив"
Дибала спел гимн "Ливерпуля" во время благотворительного турнира по FIFA20
Тарханов: меня пригласили в "Енисей", чтобы я подготовил команду к высшей лиге
Карантин Божовича и легионеров "Крыльев" закончился, команда тренируется в полном составе
Черчесов был замечен на матче "Динамо" и "Локомотива"
"Бакаев с нами!" "Спартак" сообщил, что заболевший коронавирусом игрок выздоровел
Матчи Ла Лиги после возобновления будут начинаться с минуты молчания в память умерших от коронавируса
Вагнер Лав сказал, когда будет известно, где он продолжит карьеру
Агент Думбия: Сейду сейчас свободен и не против вернуться в Москву 12
"Динамо" и "Локомотив" сильнейшего не выявили 1
"Шальке" сыграл вничью с "Унионом"
Источник: Вагнер пошёл на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА 4
"Краснодар" намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока 14
Парфёнов: чемпионат Белоруссии? Там на трибунах столько народа, что вирус не страшен. На шашлыках больше собирается 3
В "Мордовии" остался на контракте один игрок
Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
"Это новое поле, другого поколения". Евсеев показал газон "Уфы" 1
Лено: "Бавария" уже чемпион, как и всегда. Скучно и грустно 1
"Вольфсбург" обыграл "Вердер"
Все новости