- Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Вагнер и сейчас принесёт пользу. Это огромный плюс для Чалова - тренироваться и играть с Вагнером, - сказал Широков в эфире Матч ТВ.
5 мая Вагнер Лав расторг соглашение с "Коринтиансом". Появилась информация, что бразилец может вернуться в ЦСКА, где он провел самый яркий отрезок в своей карьере.
За красно-синих Вагнер выступал в общей сложности 8 лет: с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013. Он оформил 120 мячей за все время карьеры в ЦСКА.
В текущем сезоне "армейцы" располагаются на 5-м месте в таблице после 22-х туров. Следующий матч им предстоит сыграть с "Зенитом" 20 июня.
Широков: Вагнер самый крутой легионер в истории ЦСКА. Он и сейчас принесет пользу
Футбольный эксперт и экс-футболист Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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