- Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положение регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС, - сказал Митрофанов в эфире радио Маяк.
Чемпионат России возобновится 19 июня. Также будут проведены оставшиеся матчи Кубка страны. Полуфинальные встречи запланированы на 18 и 19 июля. На этой стадии встретятся "Зенит" и "Спартак", однако команда-хозяйка предстоящей игры еще не определена.
В РФС рассказали о месте проведения полуфинального матча Кубка между "Зенитом" и "Спартаком"
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, по каким критериям будет приниматься решение о месте проведения полуфинальной игры Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: Чемпионат
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