Отметим, что на данный момент Балтача работает тренером в академии "Чарльтона".
- Оздоев отклонил предложение "Брайтона"? И правильно сделал! "Брайтон" находится в трех очках от зоны вылета, а тренирует эту команду англичанин Грэм Поттер. О местных тренерах у меня невысокое мнение.
Какой смысл Оздоеву уходить из команды, которая играет в Лиге чемпионов? В элитный клуб АПЛ гораздо проще перейти как раз из "Зенита", - приводит слова специалиста "Спорт Уик-энд".
В текущем сезоне Оздоев провёл за "Зенит" 20 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
Петербургский клуб лидирует после 22-х туров с отрывом в девять очков в чемпионате России. "Зенит" возобновит сезон игрой против ЦСКА 20 июня.
Экс-игрок сборной СССР Балтача: Оздоев отказался переходить в "Брайтон"? И правильно сделал!
Бывший игрок сборной СССР и киевского "Динамо" Сергей Балтача ответил на вопрос, правильное ли решение принял Оздоев, не решившийся на переход в английской "Брайтон".
Фото: Rusfootball.info
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