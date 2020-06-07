Об этом сообщает Metaratings.
Поскольку на данный момент сезон официально продолжается, дозаявить футболиста в команду невозможно. Однако РФС планировал, принимая во внимание уникальные условия текущего сезона, обсудить вопрос об изменении правил дозаявочного окна.
По информации источника, футбольные власти разрешат дозаявить на доигровку только молодых игроков (до 23 лет), а также футболистов, возвращающихся из аренды.
Таким образом Вагнер сможет сыграть за ЦСКА только в следующем сезоне.
Ранее футболист обещал рассказать о своём будущем в понедельник, сегодня.
Источник: Вагнер не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне
Возможно, легендарный форвард сумеет помочь красно-синим только со следующего розыгрыша чемпионата России.
Фото: РПЛ
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