"Судя по тому, что написано в проекте регламента, свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ. Нет того, что можно взять любого игрока и заявить его. В противном случае это, на мой взгляд, дало бы преимущество этой команде перед другими клубами", - цитирует Прокопца ТАСС.
Ранее стало известно, что бразильский нападающий Вагнер Лав близок к переходу в ЦСКА. Позже появилась информация, что армейский клуб не сможет заявить игрока на этот сезон. Таким образом, бразилец сможет сыграть за ЦСКА только в следующем сезоне.
Арустамян: Вагнер будет играть только в следующем сезоне
В ФИФА сообщили, что решение о том, допускать ли Вагнера Лава к матчам РПЛ, будет принимать РФС
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
Спортивный юрист: свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ перед возобновлением чемпионата
Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что клубы РПЛ не могут заявлять свободных агентов перед возобновлением чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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