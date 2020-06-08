Спортивный юрист: свободные агенты не могут перейти в клубы РПЛ перед возобновлением чемпионата

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что клубы РПЛ не могут заявлять свободных агентов перед возобновлением чемпионата России.

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