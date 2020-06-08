"Создание ЦСКА-2? Эта информация не соответствует действительности", - цитирует Бабаева Bobsoccer.
Вторые команды есть я нескольких клубов чемпионата России - "Спартака", "Краснодара" и "Зенита".
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 турах.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Бабаев: создание ЦСКА-2? Эта информация не соответствует действительности
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что планируется создать ЦСКА-2, который будет выступать в ПФЛ.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!