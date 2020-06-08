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Василий Уткин назвал лучшего российского игрока в истории

Блогер и журналист Василий Уткин назвал лучшего российского игрока в истории.
Фото: Gol.ru
"Лучший футболист постсоветского периода в России - это Мостовой, безусловно. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, он успел показать себя еще в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал. Но это потому что карьера была очень успешная. Не потребовалось. И завершил он свою карьеру... Мог бы еще поиграть. Он пытался еще вернуться и даже поиграл в "Алавесе". Его не то чтобы мучили травмы. он был перфекционистом.

Знаменитый случай, когда он ушел с поля, потому что команда играла плохо. Это подтверждает перфекционизм и инфантильность. Тем не менее он играл в самом главном амплуа - под нападающим. Он мог исполнить любую роль в середине поля. Он был мощен. Сочетал черты разыгрывающего и атлета. Когда-то уже зрелый Мостовой рассматривался "Ювентусом" в качестве подмены получившему травму Дель Пьеро. И этому никто не удивлялся. Но этого так и не состоялась. Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения. Возможно потому, что представлял первое поколение россиян в Европе", - сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Мостовой за свою карьеру выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".


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Теги: Уткин Мостовой
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