Худяков заявил, что "Тамбов" не проводил товарищеский матч с "Рубином" во время сбора в Казани

По словам спортивного директора "Тамбова" Павела Худякова, клуб не проводил товарищеский матч с казанским "Рубином".

Фото: ФК "Тамбов"