Напомним, "Тамбов" проводил недельный сбор в Казани. По данным СМИ, "Тамбов" и "Рубин" провели матч, несмотря на отсутствие разрешения от Роспотребнадзора.
"Мы в Казани тренировались, но с "Рубином" не играли. Запускают опять что-то… А как мы можем играть? Разрешение власти еще не дали. Мы тренировались, хотели сыграть, но не получилось", - цитирует Худякова Sport24.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. Возобновится турнир 19 июня.
"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 турах.
Худяков заявил, что "Тамбов" не проводил товарищеский матч с "Рубином" во время сбора в Казани
По словам спортивного директора "Тамбова" Павела Худякова, клуб не проводил товарищеский матч с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Тамбов"
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