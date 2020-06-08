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Врач "Локомотива" сообщил, что Баринов не заражался коронавирусом

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал, что положительный тест полузащитника Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочным.
Фото: ТАСС
"Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы, до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен", - цитирует Карлицкого ТАСС.

В конце мая стало известно, что Баринов, а также еще три футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом.

Вчера 23-летний футболист принял участие в товарищеской игре против московского "Динамо" (1:1).

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса с марта. Турнир возобновится 19 июня.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко после 22 туров.


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Теги: Баринов Локомотив Коронавирус
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