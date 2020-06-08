По информации Esporte News Mundo, "Краснодар" предложил 20 млн евро за 17-летнего бразильского форварда Таллеса Магно, однако "Васко да Гама" ответил отказом.
В текущем сезоне молодой игрок провёл в чемпионате Бразилии 15 матчей и забил два гола.
"Краснодар" после 22-х туров занимает третье место в чемпионате России. Ранее сообщалось, что команда Мусаева планирует усилиться нападающим в это трансферное окно.
Источник: "Васко" отказал "Краснодару" в покупке 17-летнего форварда. Быки предлагали 20 млн евро
Бразильские СМИ сообщают, что форвард Таллес Магно не переедет в РПЛ.
Фото: Getty Images
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