- Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарем в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно, - сказал Уткин в своем блоге.
Также бывший комментатор отметил скромность вратаря красно-синих.
- Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам ЧМ-2018. Акинфеев отказался. Так началась больная пиаровская карьера Артема Дзюбы, - добавил Уткин.
Напомним, что за сборную России Игорь Акинфеев не выступает после чемпионата мира 2018 года. Тогда национальная команда под руководством Станислава Черчесова уступила Хорватии в четвертьфинале. Благодаря сейву Акинфеева Россия прошла Испанию на стадии 1/8.
В текущем сезоне Акинфеев провёл 22 матча, в семи из которых он не пропустил мячей. ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.
Уткин: можно смело говорить, что после Яшина первым вратарем нашего футбола является Акинфеев
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением насчёт роли капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в истории российского футбола.
Фото: Rusfootball.info
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