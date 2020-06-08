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Уткин: можно смело говорить, что после Яшина первым вратарем нашего футбола является Акинфеев

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением насчёт роли капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в истории российского футбола.
Фото: Rusfootball.info
- Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарем в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно, - сказал Уткин в своем блоге.

Также бывший комментатор отметил скромность вратаря красно-синих.

- Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам ЧМ-2018. Акинфеев отказался. Так началась больная пиаровская карьера Артема Дзюбы, - добавил Уткин.

Напомним, что за сборную России Игорь Акинфеев не выступает после чемпионата мира 2018 года. Тогда национальная команда под руководством Станислава Черчесова уступила Хорватии в четвертьфинале. Благодаря сейву Акинфеева Россия прошла Испанию на стадии 1/8.

В текущем сезоне Акинфеев провёл 22 матча, в семи из которых он не пропустил мячей. ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.


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Теги: Уткин Акинфеев ЦСКА
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