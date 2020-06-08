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Агент Рыбуся: мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула

Представляющий интересы защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса агент Мариуш Пекарски заявил, что его клиент перейдет в турецкий клуб.
Фото: "Известия"
Напомним, контракт Рыбуся с железнодорожниками истекает этим летом.

- Никто из "Локомотива" не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта.

Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней, - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Рыбус провёл в рамках РПЛ 15 матчей и сделал три ассиста. "Локомотив" после 22-х туров занимает второе место.

Ранее сообщалось, что команду покинет другой защитник Бенедикт Хёведес.

Хёведес разорвёт контракт с "Локо" из-за коронавируса


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Теги: Рыбус Локомотив Российские трансферы
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